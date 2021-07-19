Петропавловск-Камчатский, 19 июля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. На Камчатке с опережением графика ведутся работы по строительству нового детского сада на улице Циолковского в Петропавловске-Камчатском. В здании завершили чистовую отделку и приступили к сборке мебели. Объект посетили губернатор края Владимир Солодов и вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 июля в правительстве Камчатки.

Пресс-служба правительства Камчатского края Новый детский сад на Камчатке

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Детский сад рассчитан на 120 мест. Большинство групп в нём предназначены для детей от 1,5 лет. В новом учреждении будут спортивные и музыкальные залы, сенсорная комната, зимний сад, медицинский блок и другие административно-бытовые помещения.

«Строительство таких детских садов — это ключ к решению демографической ситуации, к решению задачи, которую президент РФ поставил на съезде «Единой России»: дать родителям возможность зарабатывать», — сказал Владимир Солодов.

Губернатор Камчатки поблагодарил Ирину Яровую за помощь в решении вопроса по финансированию строительства ново детского сада.

«Появление дополнительных ясельных мест говорит о том, что молодые мамы сегодня ориентированы на сохранение своей профессиональной деятельности», — сказала Ирина Яровая.

Завершить все работы в детском саду возможно раньше положенного срока, так как задан высокий темп строительства. Сдать объект можно будет уже в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи деревни Глухово в подмосковном Красногорске планируется построить новый детский сад.