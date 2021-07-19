Пермь, 19 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Очере Пермского края судебные приставы опечатали ночной клуб. Выявленные в нём нарушения могут быть опасными для жизни, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

R59.fssp.gov.ru Судебный пристав

В ведомстве отметили, что список недостатков в здании — внушительный, а, например, захламленность помещения может стать фатальной в экстренной ситуации.

Инициатором иска стала прокуратура. Она потребовала приостановить деятельность клуба. Суд удовлетворил требование и обязал владельца увеселительного заведения устранить выявленные недостатки.

Приставы опечатали двери клуба. Пломбы снимут только после того, как предприниматель исполнит судебное решение — устранит нарушения.