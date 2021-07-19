Сеул, 19 июля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Сети появился видеоролик с опытным образцом KIA Telluride 2023 модельного года. Видео размещено на сайте YouTube-канала Woopa TV.

Woopa TV KIA Telluride

Впервые модель KIA Telluride появилась на авторынке в 2019 году. Особым спросом она пользовалась на североамериканском рынке.

Кузов машины на видео покрыт камуфляжем. Тем не менее можно уже сейчас сказать, что изменений в дизайне новинки будет не очень много.

Модель получит новую внутреннюю графику оптики как спереди, так и сзади. Однако изменений внешней формы и размера фонарей не будет. Вполне возможно, что небольшие отличия будут у хромированной решётки радиатора и бамперов.

В салоне авто будет установлено новое оборудование, а также модернизирована мультимедийная система.

Ранее компания KIA представила на авторынке Южной Кореи четырехместную версию минивэна Carnival HiLimousine. Она стала более комфортабельной. В салоне машины стало больше места, а сиденья обтянуты кожей наппа и оснащены электроприводом, обогревом, вентиляцией и выдвижными подставками для ног.

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