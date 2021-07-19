Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. После тушения пожара в квартире 20-этажного дома в Приморском районе Петербурга пожарные нашли на месте ЧП тело мужчины. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Virginie Moerenhout Пожар

Сообщение о пожаре в доме 28/4 по проспекту Испытателей поступило на пульт дежурного около 02:30 мск 19 июля. В трехкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 12 кв. метров по всей площади. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава. В 02:57 мск пожар был ликвидирован.

Во время осмотра квартиры было найдено тело человека, по предварительной информации, погиб мужчина.