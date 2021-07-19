Токио, 19 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Токио и присоединился к сборной России перед началом Олимпийских игр. Об этом 19 июля сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

«Медведев к команде присоединился, прилетел после всех», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что Медведев не смог посетить сбор российской команды в Южно-Сахалинске из-за получения визы в США, где после Олимпиады начнётся Открытый чемпионат США (US Open).

Олимпийские игры пройдёт с 23 июля по 8 августа в Токио. Перед вылетом в столицу Японии российские теннисисты провели подготовительный сбор в Южно-Сахалинске.