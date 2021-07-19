Уфа, 19 июля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Тело мужчины извлекли из озера в Уфе. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

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Сообщается, что днем 18 июля спасатели получили сведения о том, что в озере Кашкадан найдено тело человека.

Прибыв на место происшествия, сотрудники спасательного ведомства извлекли из водоема тело мужчины в одежде. По предварительным сведениям, тело находилось в водоеме около двух суток.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также устанавливается личность погибшего.

Согласно данным государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям на 18 июля, в республике в 2021 году тонули 107 человек, в том числе 13 несовершеннолетних.