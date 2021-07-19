Тверь, 19 июля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. День города отпраздновали жители Твери 18 июля — горожане отметили 886-й день рождения столицы Верхневолжья, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В городе состоялись праздничные мероприятия, по данным пресс-службы мэрии, с ограниченным присутствием зрителей и соблюдением всех профилактических мер.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверь

«Во все времена с Тверью были связаны имена выдающихся государственных и общественных деятелей, воинов, духовных подвижников, ученых, врачей, педагогов, представителей культуры, искусства и спорта. Это люди, которые всегда жили по заветам святого благоверного князя Михаила Тверского: были безгранично преданы Отчизне, неразрывно соединяли свою жизнь с судьбой нашего народа», — обратился к жителям Твери губернатор Игорь Руденя.

Мероприятия открылись в 11:00 церемонией возложения цветов к памятнику Святому Благоверному князю Михаилу Тверскому. Затем в полдень в Тверском городском музейно-выставочном центре состоялось вручение жителям города почетных наград. В рамках праздника состоялось несколько онлайн-мероприятий: онлайн-забег «PROбегТверь2021», онлайн-турнир по шахматам, FIFA21 и Counter-Strike: Global Offensive, конкурс «Тверь открывает таланты», музыкальная DJ-программа. Среди оффлайн мероприятий — выставки и мастер-классы, турниры по уличному баскетболу, большому и настольному теннису на набережной Афанасия Никитина, чемпионат и соревнования памяти Олимпийской чемпионки Антонины Серединой и на призы призеров Олимпийских игр Виктора Денисова и Ильи Первухина по гребле на байдарках и каноэ. Завершил праздник Твери пятиминутный фейерверк.