Ташкент, 19 июля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Авиакомпания «Узбекские авиалинии» отменила авиарейс Ташкент — Тель-Авив из-за обострения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Узбекистане, сообщили в пресс-службе компании.

Авиакомпания «Узбекские авиалинии»

Авиационные власти Израиля включили Узбекистан в список стран, куда полеты запрещены. В список также входят Мексика, Аргентина, Бразилия, Индия, ЮАР, Белоруссия и Россия.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Узбекистане наблюдается с середины июня 2021 года. С начала июля ежедневный прирост числа новых носителей коронавируса в Узбекистане составляет около 500.