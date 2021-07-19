Джакарта, , 09:26 — REGNUM Консульский отдел посольства Российской Федерации в Индонезии закрыт на карантин, сообщает посольство через официальный телеграм-канал.

Индонезия (сс) Prayitno

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«С сожалением сообщаем, что консульский отдел посольства закрывается на карантин. Просьба отменить свои записи и визиты к нам», — говорится в заявлении посольства Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия стала лидером в Азии по числу новых случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19.

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