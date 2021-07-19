Хабаровск, 19 июля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В посёлке Ургал Хабаровского края из подтопленных жилых домов ушла вода, сообщили 19 июля в региональном главном управлении МЧС РФ.

27.mchs.gov.ru Паводок в Хабаровском крае

«По состоянию на утро 19 июля в селе Ургал также ушла вода из всех жилых домов, сейчас она осталась на территории 31 приусадебного участка и 17 земельных участков», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что село Усть-Ургал полностью освобождено от воды благодаря спаду воды в реке Бурее. В населённом пункте организована работа оценочных комиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, за два дня в Верхнебуреинском районе выпало до 170 мм осадков — более 80% месячной нормы. Это привело к резкому подъему воды на реках Бурее, Нимане, Ургале, Умальте.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 17 июля вылетел в зону затопления населённых пунктов Верхнебуреинского района.