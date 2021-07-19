В Екатеринбурге «вырезали» нелегальные граффити из стены дома
Екатеринбург, 19 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Уличные художники «перенесли» граффити, ранее размещённые на доме-памятнике в Екатеринбурге. Об этом авторы работы сообщили в Instagram.
Рисунок изначально предстал перед горожанами на стене жилого дома по проспекту Ленина, 52/1 (памятник конструктивизма).
«Ночью авторы нарисовали в пространстве граффити клетку, имитирующую слой прозрачности из программы Photoshop, тем самым «вырезав» шрифтовую композицию с поверхности здания», — сообщили авторы из группы Hot Singles in Your Area.
Теперь работа размещена на дверях офиса управляющей компании «УК ЖКХ Октябрьского района».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее уличные художники оригинальным образом призвали чиновников отказаться от размещения лишних заборов в Екатеринбурге.
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