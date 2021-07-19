Екатеринбург, 19 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Уличные художники «перенесли» граффити, ранее размещённые на доме-памятнике в Екатеринбурге. Об этом авторы работы сообщили в Instagram.

Hot Singles in Your Area «Вырезанный» арт-объект

Рисунок изначально предстал перед горожанами на стене жилого дома по проспекту Ленина, 52/1 (памятник конструктивизма).

«Ночью авторы нарисовали в пространстве граффити клетку, имитирующую слой прозрачности из программы Photoshop, тем самым «вырезав» шрифтовую композицию с поверхности здания», — сообщили авторы из группы Hot Singles in Your Area.

Теперь работа размещена на дверях офиса управляющей компании «УК ЖКХ Октябрьского района».

Hot Singles in Your Area Новое место рисунка

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уличные художники оригинальным образом призвали чиновников отказаться от размещения лишних заборов в Екатеринбурге.

Читайте также: В Екатеринбурге переделали арт-объект, где проходит «битва надписей»