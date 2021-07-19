Барнаул, 19 июля, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Многие ученые и врачи однозначно делают вывод об искусственном происхождении SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя слова главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, он пояснил:

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«Основанием для такого мнения являются совершенно необычные свойства и клиническая картина, которые ранее не были свойственны ни одному респираторному вирусу. Если к тому же о возможности лабораторного происхождения утверждают ученые-вирусологи — значит, такая вероятность все же есть.

Если это так и скрывается от общественности — то уверен, что в данном случае все тайное в ближайшее время станет явным. Признаваться в «утечке» вируса по доброй воле никто не будет — уж слишком большой ущерб нанесен всему миру, чтобы его представлялось возможным возместить».

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Как сообщало ИА REGNUM, глава ВОЗ Аданом Гебрейесус не исключает версии с утечкой коронавируса из лаборатории. По его словам, лабораторные инциденты случаются.

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