Элиста, 19 июля, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Калмыкии из-за сильной жары ввели ограничения движения транспорта на региональных трассах. Об этом сообщает министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Вода

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Провалы на дорогах могут образоваться вследствие сильной жары под тяжестью большегрузного транспорта. В связи с этим движение фур разрешено в период с 22:00 до 10:00 часов.

Режим ограничения движения действует на трассах Калмыкии в дневные часы при температуре воздуха свыше +31 градуса до 31 августа.