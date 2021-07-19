Киев, 19 июля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине наличие коронавируса SARS-CoV-2 подтвердили у 182 человек. Об этом сообщила 19 июля пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Согласно последним данным, за сутки в стране были госпитализированы 307 человек, пять пациентов скончались от последствий заражения.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали в Киеве и Одесской области — 82 и 18 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 2 244 677 случаев заражения, 52 731 пациент скончался от последствий, вызванных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал появление неких инновационных препаратов против COVID-19. Более подробно о них министр пообещал рассказать в течение двух недель.