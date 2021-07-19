Горно-Алтайск, 19 июля, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Республике Алтай прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием малолетнего пешехода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, инцидент произошёл вечером 15 июля.

Шалин ПАЗ-3205

На улице Фрунзе Горно-Алтайска автобус ПАЗ-32 054 сбил полуторагодовалого мальчика. Предварительно установлено, что ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть. С полученными травмами он был госпитализирован в Республиканскую детскую больницу.

По данным МВД республики, 54-летний водитель автобуса в момент происшествия был трезвый.

«В рамках проверки также будет дана оценка действиям законных представителей ребенка на предмет исполнения надлежащим образом своих обязанностей», — отметили в прокуратуре.