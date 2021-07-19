Париж, 19 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Словенский велогонщик Тадей Погачар выиграл многодневку «Тур де Франс» второй год подряд. Представляющий команду UAE Team Emirates спортсмен досрочно гарантировал себе победу, опережая ближайших преследователей почти на шесть минут перед заключительным 21-м этапом.

Велогонка

Второе место в общем зачёте занял датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Vism. Замкнул тройку представитель Эквадора Ричард Карапас из команды INEOS Grenadiers.

Итоговый общий зачёт