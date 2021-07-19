Пенза, 19 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 18 ковид-пациентов. Накануне скончались 15 человек. Всего в регионе по состоянию на 19 июля подтверждено 1368 летальных исходов от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшую неделю (12−18 июля) умерли 114 пензенцев. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенскую область в конце прошлой недели поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 1,2 тыс. комплектов.

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