Белгород, 19 июля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после жёсткой посадки мотодельтаплана в Чернянском районе Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Цитата из видео Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мотодельтаплан

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Осмотр места происшествия и воздушного судна проводил следователь Воронежского следственного отдела на транспорте, назначены необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 17 июля мотодельтаплан совершил жёсткую посадку в лесополосе возле села Русская Халань. Пилот воздушного суда, мужчина 1955 года рождения, погиб на месте.