Москва, 19 июля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее границы территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» в Приморском крае, сообщает 19 июля сайт правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

На новых участках будут созданы условия для строительства металлургического завода. Там же будет создана и сопутствующая инфраструктура — морской порт, железная и автомобильные дороги, ТЭЦ, а также жильё и социальные объекты для работников предприятия.

В правительстве рассказали, что завершить работы планируется в 2025 году. Проект позволит привлечь 150 млрд рублей инвестиций и создать 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Сейчас резидентами «Большого Камня» являются 19 компаний, они подписали соглашения с объёмом инвестиций свыше 250 млрд рублей.