Чита, 19 июля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Власти Забайкалья завершили работу по реструктуризации бюджетных кредитов. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба правительства региона.

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Как пояснил первый вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Кефер, соглашение о реструктуризации бюджетных кредитов с Минфином России подписано. Сроки погашения перенесены с 2021-го на 2029 год.

«Сумма высвобождаемых процентных платежей составила порядка 500 миллионов рублей, в том числе за 2021 год 35 миллионов рублей», — пояснил чиновник.

Известно, что одно из основных направлений, в которое планируется направить реструктурированные средства — это инвестирование в объекты инфраструктуры. Для этого правительство региона проведет соответствующую работу по приоритизации проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент сумма государственного долга Забайкалья составляет 28,8 миллиарда рублей. Из них 11 миллиардов — долг кредитным организациям, что на 125 миллионов ниже, чем в июне 2021 года.

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Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию поручил правительству России провести работу по предоставлению регионам бюджетных кредитов на погашение задолженностей по коммерческим займам.