Москва, 19 июля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Защитить гражданские аэропорты в России от беспилотников-нарушителей сможет охотник за дронами «Волк-18», который разработал ВКО «Алмаз-Антей». Об этом сообщил заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Савицкий.

Петр Данилов ИА Красная Весна Дрон

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«Волк-18» — это такой беспилотник-перехватчик. Он может использовать специальные сети, которые набрасываются на другие беспилотники», — пояснил в интервью ТАСС Савикий.

Предназначение «Волка» — наименее летальными и опасными средствами обеспечить ликвидацию других аппаратов. При этом он практически невидим для других беспилотников.

Савицкий добавил, что эту систему планируется применять именно для гражданских аэропортов.

«Скоро «Волк-18» будет испытываться в Самаре», — добавил заместитель гендиректора концерна.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые модернизированный дрон «Волк-18», предназначенный для перехвата и уничтожения мини-беспилотников, будет показан на авиакосмическом салоне МАКС-2021, который пройдёт в подмосковном Жуковском. Его представит концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».