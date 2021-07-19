Миллеровский район, Ростовская область, 19 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Ростовской области труженики села намолотили более 3 тонн зерна нового урожая. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев в ходе рабочей поездки в Миллеровский район.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка урожая

«Сейчас самая горячая пора на полях всей области. Общий намолот составил 3 миллиона тонн. Уборка идет высокими темпами», — отметил глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что аграриям предстоит убрать урожай с площади 3 млн 250 тыс. гектаров. Аграрии задействовали порядка 12 тыс. зерноуборочных комбайнов, 13 тыс. автомобилей, 7,5 тыс. единиц другой сельхозтехники.

Напомним, в связи с затяжными дождями в 2021 году к жатве донские хлеборобы приступили 1 июля.