Киев, 19 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Лицами, которые напали на украинских пограничников на границе с Россией, оказались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 19 июля сообщается в комментарии СБУ, который приводит украинское издание «Сегодня».

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Также в СБУ указали, что на время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы.

«СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные (чтобы) были наказаны — безотносительно к должностям и фамилиям», — говорится в сообщении украинского ведомства.

При этом также отмечается, что оба напавших из числа сотрудников СБУ были переданы следователям, мера пресечения им должна быть избрана судом.

Вместе с тем известно, что напавшим на пограничников грозит до 15 лет тюремного заключения, и в их отношении открыто уголовное дело о присвоении огнестрельного оружия и насилии в отношении работника правоохранительного органа.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) Украины сообщила, что неизвестные совершили нападение на украинских пограничников в Сумской области на госгранице с Российской Федерацией.