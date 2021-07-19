Пекин, 19 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Haval укомплектует кроссовер Jolion более мощным мотором с индексом 4B15C. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Haval Haval Jolion

Мотор создан подразделением Haval Hycet. Его производительность составляет 184 л. с. (275 Нм), а рабочий объём — 1,5 литра. Минимальный расход бензина такого силового агрегата находится на уровне 218,2 г/кВт-ч.

Отмечается, что этот двигатель является одним из лучших по показателям эффективности горения и количеству выбросов вредных веществ среди машин с ДВС (двигателем внутреннего сгорания).

На данный момент в КНР модель Jolion имеет безальтернативный мотор GW4G15K рабочим объёмом 1,5 литра производительностью 150 «лошадей» (220 Нм).

Что же касается России, то здесь Jolion зарегистрирован с 143-сильным мотором. Однако на местном рынок может появиться и 150-сильная версия модели.

Ранее в РФ стартовали продажи нового пятиместного кроссовера Haval Jolion 4×4. Предложены всего две комплектации автомобиля — Elite и Premium.

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