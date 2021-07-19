Москва, 19 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон», сообщили 20 июля в Министерстве обороны РФ.

Минобороны России Испытательная стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море

«В акватории Белого моря головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря», — сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил о финальной стадии испытаний гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон» с дальностью поражения целей свыше тысячи километров на скорости, в девять раз превышающей скорость звука.

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» в составе ВМФ России.

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