Саратов, 19 июля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали ещё 234 новых случая заражения коронавирусом, из них пневмония диагностирована у 79 пациентов, с признаками ОРВИ — 147 человек, у восьми пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 239 заражений. Всего по состоянию на 19 июля подтверждено 70 118 случаев. Выздоровели с начала наблюдения 65 689 человек, за сутки — 145 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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Наибольшее число инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 84 человека, остальные — в других районах области. Среди новых заболевших преобладают жители старше 60 лет — 67 человек, 12 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области для пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто около 3 тыс. коек.

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