Ростов-на-Дону, 19 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате смертельной аварии пострадали женщина с ребёнком, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП случилось около 12:40 мск 17 июля на автодороге Котельниково — Песчанокопское. По предварительной информации, водитель Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом DAF.

В результате аварии погиб водитель Lada Largus. Пострадали женщина и девятилетний ребёнок.

По факту ДТП проводится проверка.