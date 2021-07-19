Воронеж, 19 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на 19 июля в Воронежской области в связи с сильной жарой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Жара

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По данным Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июля в регионе ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха 35−36°.

«Главное управление МЧС России по Воронежской области в очередной раз напоминает гражданам, что свою жизнедеятельность необходимо выстраивать согласно прогноза погоды, и, соответственно, обращать пристальное внимание на сообщения метеорологов», — призвали в МЧС.

Сильная жара держится в регионе вот уже несколько дней — накануне, 18 июля, температура поднялась до +35…36 градусов. По прогнозу, завтра, 20 июля, будет чуть прохладнее — днём до +30, а уже с четверга, 22 июля, днём температура составит 21−22 градуса, а ночью может опуститься до +14 градусов.