Чита, 19 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Крупная партия вакцины от COVID-19 (26 330 доз) поступила в Забайкалье с 12 по 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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«Вакцина в городе, сегодня она будет маркирована и направлена в районы Забайкальского края. С учётом поступившей партии, на остатке в медицинских организациях и на аптечном складе 20 027 комплектов доз, большинство из которых Спутник — V», — пояснила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова.

По её словам, для максимального охвата прививками организованы дополнительные медицинские бригады. Также известно, что 25 июля в Забайкалье должна прийти ещё большая партия вакцины от COVID — 19 — 16 800 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: на 19 июля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 53 086, причём 959 из них обнаружили за выходные дни — 17−18 июля 2021 года.

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