Элиста, 19 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Спасатели предупредили жителей Калмыкии о повышении температуры до максимальных значений. Сильная жара не отступит в ближайшие дни. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

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Так, согласно прогнозу синоптиков, в дневные часы на территории республики ожидается сильная жара до +44 градусов. В связи с этим до 21 июля высок риск возникновения природных пожаров, пожаров в населённых пунктах, происшествий, связанных с авариями в результате деформации асфальта и перегревом трансформаторных подстанций.

Населению следует помнить о вероятности тепловых ударов и соблюдать осторожность.