Вашингтон, 19 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Сборная США по баскетболу одержала победу над командой Испании в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 83:76.

Баскетбол

Самым результативным игроком стал разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио, набравший 23 очка. У американцев 19 очков набрал Дэмьен Лиллард — 19.

Для обеих команд этот матч стал последним в ходе подготовки к Олимпийским играм. В предыдущих встречах сборная США проиграла командам Нигерии (87:90) и Австралии (83:91) и обыграла Аргентину (108:80).