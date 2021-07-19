Джакарта, 19 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Индонезия стала лидером в Азии по числу новых случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Индонезии за сутки выявили 44 721 случай заражения коронавирусом. С начала эпидемии коронавирусом в стране заразились 2 877 476 человек.

По данным Worldometer, в Индии за сутки зарегистрировано 38 325 носителей коронавируса и 501 случай смерти от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии зарегистрировали самое большое число смертей от COVID-19, произошедших за сутки.