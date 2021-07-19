Пермь, 19 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю предупреждает, что в условиях жаркого лета не исключена местная передача малярии, перенесённая комарами, сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи.

(сс) Dunpharlain Малярийный комар

Пермяков, которые в течение последних трёх лет посещали страны, где распространена малярия, просят обратиться к врачу и пройти исследование на малярию. Медики отметили, что в России случаи малярии являются редкостью и фиксируются, как правило, среди туристов и мигрантов. Из-за того, что эта болезнь в России редкая и на ранних стадиях может напоминать другие инфекционные заболевания, есть риск не распознать вовремя симптомы. Кроме того, в медицинских организациях может не оказаться необходимых лекарственных препаратов. Несвоевременное лечение чревато осложнениями или летальным исходом.

С января 2015 года по июнь 2020 года на территории Пермского края зарегистрировано десять завозных случаев малярии. У одного из пациентов болезнь протекала в тяжёлой форме. Четыре человека заразились во время туристических поездок на Гоа, еще двое — во время командировок в Центрально-Африканскую Республику и Анголу. Один пермяк заболел малярией в Гвинее. Еще тремя заболевшими оказались студенты пермских вузов — уроженцы Индии и Нигерии.