Уфа, 19 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Град диаметром два сантиметра выпал в одном из районов Башкирии. Об этом 19 июля сообщают местные жители в социальной сети.

Град

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По их словам, в Зилаирском районе Башкирии из-за крупного града у жителей пострадал урожай. Особенно сильно побило томаты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике 21 июля ожидаются грозы, ливни и град. Днем 20 и 21 июля в регионе температура воздуха может подняться до +34°С.