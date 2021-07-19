Берлин, 19 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Москва меняется быстрее и становится лучше, чем столица Берлина. К такому выводу в статье для газеты Tagesspiegel пришёл немецкий автор Бернхард Шульц после посещения российской столицы и ознакомления с докладом консалтинговой фирмы Boston Consulting Group на Московском урбанистическом форуме.

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«Если сказать коротко, то Москва в рейтинге городов стоит очень высоко, а Берлин — лишь где-то посередине», — подчеркнул он.

По его словам, Берлин в такой категории, как «скорость изменения», оказалась «где-то в хвосте». Что касается Москвы, то при каждом визите в город и во время каждой прогулки видно, что в этом отношении российская столица находится в лидерах.

«Берлин оказался где-то в хвосте, и несмотря на весь наш местный берлинский патриотизм отрицать это трудно», — написал он.

Автор статьи отмечает, что после длившейся десятилетиями «бездушной многоэтажной постройки» по окраинам города в Москве повеяло новым духом. Бернхард Шульц связал это с целенаправленной политикой создания городских пространств, включая программу «Мой район», которую начал проводить мэр Сергей Собянин. Кроме того, ведётся модернизация улиц путём расширения тротуаров, высаживания деревьев, устройства велосипедных полос.

Также, по его мнению, равномернее стало движение транспорта, реже образовываются бесконечные пробки, ведётся строгий контроль соблюдения ПДД, исчезли беспорядочные парковки.

Другим достижением столицы России Шульц назвал создание Московского центрального кольца (МЦК).

«По сравнению с этим Берлин кажется городом, враждебно настроенным по отношению к модернизации», — написал Шульц, посоветовав берлинским политикам отправиться в командировку в Москву.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года Москва второй раз с 2017 года вышла в финальный этап рейтинга Intelligent Community Awards. В него попадают города, которые являются примером передового опыта в развитии связи, подготовке кадров, использовании инноваций, цифровой инклюзии, вовлеченности жителей в управление городом и поддержании принципов устойчивости.

Добавим, что Москва также внось вошла в тройку лидеров международного рейтинга экосистем для стартапов, улучшив свои позиции по сравнению с 2020 годом. Так, в международном рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года, представленном швейцарско-израильским исследовательским центром StartupBlink, российская столица стала второй среди европейских городов, обогнав Париж и Берлин.