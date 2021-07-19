Чита, 19 июля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 июля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 53 086, причём 959 из них обнаружили за выходные дни — 17−18 июля 2021 года.

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Вместе с тем 47 474 пациента (+1625 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1065 человек (+27 за выходные дни).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 210 находится в тяжёлом состоянии (-8 за выходные дни), 80 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2 за выходные дни).

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