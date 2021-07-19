Симферополь, 19 июля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым в связи с чрезвычайной пожарной опасностью на 19 и 20 июля, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 — 21 июля в западных, центральных и южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — уточнили в ведомстве.

На территории Крыма с 30 апреля установлен особый противопожарный режим, а также запрет на посещение гражданами лесов и въезда автотранспорта в лесные массивы. Также запрещено разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах, запрещено выжигание сухой растительности.

Отметим, по прогнозу синоптиков, в Крыму 19−21 июля ожидается сильная жара — в Ялте до +34 градусов, в Симферополе — до 36 градусов.