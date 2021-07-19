Вашингтон, 19 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Американский баскетболист Кевин Дюрант является самым высокооплачиваемым участником Олимпийских игр в Токио. Об этом 19 июля сообщает Forbes.

Keith Allison Кевин Дюрант

Отмечается, что доходы 32-летнего Дюранта за прошедший год оцениваются в $75 млн.

Второе место в рейтинге занимает японская теннисистка Наоми Осака, доходы которой составляют $60 млн. Замыкает тройку ещё один американский баскетболист Дэмьен Лиллард ($40,5 млн).

Дюрант примет участие в Олимпиаде в третий раз. В 2012 и 2016 годах он уже становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.