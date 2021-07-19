Мурманск, 19 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Мурманская область окажет поддержку Карелии в тушении лесных пожаров. О принятом решении на сегодняшнем оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) skeeze Лесной пожар

«Видим, что ситуация в соседней Карелии непростая. Многие наши отпускники возвращаются домой через республику, и с учетом того, что за помощью к нам обратился главы Карелии, мною принято решение о поддержке наших соседей и отправке туда наших десантников авиалесоохраны», — сказал глава региона.

По последним данным МЧС Карелии, на территории республики действует 37 очагов природных пожаров на площади 4300 га. Еще днем мы сообщали о 22 пожарах на площади 3100 га.