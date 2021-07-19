Амстердам, 19 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Нидерландский производитель спортивных автомобилей Donkervoort Automobielen BV готовит премьеру нового спорткара. Видеотизер с будущей новинкой размещён на YouTube-канале Donkervoort.

Donkervoort Новый спорткар Donkervoort

В видео продемонстрированы профиль модели и некоторые детали его экстерьера. Так, машина будет иметь характерный капот с «жабрами», а также круглые фары, как у последних Donkervoort.

«Любая компания может продать вам одну из своих машин. Только Donkervoort может создать ваш автомобиль», — говорится в описании к видеоролику.

Технические подробности об автомобиле пока не сообщаются. По предварительной информации, новинка будет создаваться под заказ и получит максимально широкую линейку комплектаций.

Ранее компания Lotus провела официальную премьеру нового спорткара Emira. Эта модель станет последним автомобилем бренда с двигателем внутреннего сгорания. Следующие новинки автопроизводителя будут либо гибридными, либо полностью электрическими.

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