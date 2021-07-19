Красногорск, 19 июля, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Уникальную операцию по удалению опухоли из сердца провели кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского в городе Красногорске Московской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Жан Эдуар Вюйар. Хирурги (фрагмент). 1914

Врачи спасли жизнь сотрудника полиции из Ростова-на-Дону. В левом предсердии у него выросла опухоль, которая опускалась в левый желудочек через митральный клапан. Опухоль достигла размера 8 см.

По словам начальника госпиталя генерал-майора медицинской службы доктора медицинских наук Александра Есипова, на уникальность операции указывает уже то, что пациент после столь сложной операции остался жив. Опухоль проникла во все отделы сердца, удалить её нельзя было ни рукой, ни инструментом.

«Нашим кардиохирургам пришлось вырезать сердце из груди полностью, разрезав его поперек. Во время операции клиническая смерть у пациента наступала дважды», — сказал Есипов.

Руководил бригадой врачей, выполнивших операцию, начальник кардиохирургического центра, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Александр Лищук.

Пациент в настоящее время восстанавливается после операции, после выписки ему предстоит реабилитация. К выписке его начнут готовить через неделю.

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