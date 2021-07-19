Казань, 19 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Татарии перед министерством здравоохранения и руководством оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19 поставлена задача не допускать перебоев с поставками в республику вакцин от коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение дал глава региона Рустам Минниханов.

Tim Reckmann Вакцинация

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С его слов, соблюдение ограничительных мер и массовая вакцинация позволяют стабилизировать ситуацию с ковидом. По состоянию на 17 июля в Татарии привились более 722 тыс. человек.

«Недельный запас у нас имеется. Но в любом случае перебоев с поставками возникать не должно», — заявил Минниханов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани в торговых центрах «Южный» и «Мега» закончились антиковидные вакцины.

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