Варшава, , 08:56 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 18 июля в очередной раз обратился к гражданам страны с призывом более активно участвовать в Национальной программе массовой вакцинации населения от COVID-19. Это произошло во время его выступления в Сейме. Об этом сообщает Polskie Radio.

Вакцинация © Министерство здравоохранения Московской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Глава польского правительства подчеркнул важность вакцинации в связи с возможной очередной волной пандемии коронавируса.

«В Польше и Европе снижение числа случаев заражения коронавирусом прекратилось. В Нидерландах, Испании, Португалии Великобритании резко выросло число новых заражений. А значит, существует большой риск, что Польшу затронет четвертая волна коронавируса. Но мы можем этого избежать, достаточно, чтобы еще несколько миллионов граждан приняло вакцину», — отметил премьер Моравецкий.

Он также напомнил, что по последним данным, полностью прошли вакцинацию от COVID-19 около 16 миллионов граждан Польши, что составляет почти половину от всего населения республики.

«Но для выработки коллективного иммунитета вакцинированные граждане должны составлять не менее 60−70% населения», — подчеркнул политик.