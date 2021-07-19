Лондон, 19 июля, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Нидерландского пилота команды «Ред Булл» автогонок серии «Формула-1» Макса Ферстаппена выписали из больницы после аварии на Гран-при Великобритании. Об этом 19 июля сообщил сам гонщик на своей странице в соцсети Twitter.

Morio Макс Ферстаппен

«Я выписан из больницы после всех проверок. Спасибо всем за приятные сообщения и наилучшие пожелания», — говорится в сообщении 23-летнего пилота.

При этом ранее Ферстаппен сообщил, что у него хорошее самочувствие после аварии и назвал празднование британским пилотом команды «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном победы после названного инцидента «неуважительным и неспортивным».

Отметим, накануне в ходе этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Великобритании Хэмилтон на первом круге выбил с трассы Ферстаппена, который на тот момент лидировал. Хэмилтон, наказанный за инцидент 10 секундами штрафа, в итоге победил, а Ферстаппен не смог продолжить гонку

В то же время, на данный момент в общем зачете Ферстаппен сохраняет первое место со 185 очками. Хэмилтон продолжает быть на втором месте, имея в активе 177 очков. Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Венгрии — состоится с 30 июля по 1 августа.