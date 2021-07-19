Владикавказ, , 08:55 — REGNUM В Северной Осетии назначен новый руководитель министерства образования и науки. Должность временно исполняющей обязанности министра заняла Элла Алибекова. До этого назначения она работала директором школы № 1570 в Москве.

На посту главы минобра Элла Алибекова сменила Алана Аликова, который временно исполнял обязанности министра образования.

О новом главе минобра известно, что ей 39 лет. Она уроженка города Беслана. Имеет два высших образования, окончив Северо-Кавказский горно-металлургический институт и Московский городской педагогический университет. В Москве работала несколько лет на руководящих должностях в различных школах, в том числе последние четыре года — директором школы.

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