Уфа, 19 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха до +34°С ожидается в Башкирии. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что 19 июля в республике ожидаются кратковременный дождь и гроза с порывами сильного ветра. Столбик термометра днем в регионе может подняться до +32°С.

20 и 21 июля в республике температура воздуха может подняться до +34°С. 21 Июля в регионе ожидаются грозы, ливни и град.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике ожидается чрезвычайный класс пожароопасности.