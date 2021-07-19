Киев, 19 июля, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В 2019—2020 годах из военно-воздушных сил (ВВС) Украины уволились около 140 лётчиков-испытателей. Об этом заявил представитель командования ВВС ВСУ Олег Гаврилко 18 июля в комментарии «Радио Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом).

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По его словам, в 2021 году из ВВС планируют уйти ещё около 40 лётчиков по причине низкой заработной платы.

«Приводят статистику, где доход в армии уступает, и кадры перетекают в МВД», — рассказал Гаврилко.

Журналисты также процитировали слова одного из офицеров 831-й бригады тактической авиации ВСУ. По его словам, 70% рабочего времени лётчики тратят на бумажную работу, а их годовой налёт составляет 40−50 часов.

Напомним, ранее на Украине приняли законопроект о «национальном сопротивлении». Кроме того, численность ВСУ была увеличена до 261 тысячи человек.