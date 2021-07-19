Алма-Ата, Казахстан, 19 июля, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Сотрудники международного аэропорта Алма-Аты продавали пассажирам поддельные справки с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе портала МВД Казахстана Polisia.kz.

Задержание

Оперативные мероприятия провели сотрудники управления по борьбе с экстремизмом, управления криминальной полиции Алма-Аты совместно с сотрудниками комитета национальной безопасности города.

Два сотрудника аэропорта продавали справки пассажирам, выезжающим за рубеж. Всего продано 15−20 справок. 29-летняя женщина и 28-летний мужчина водворены в изолятор временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля полиция задержала медиков, которые занимались подделкой паспортов вакцинации в Нур-Султане, Акмолинской и Алма-Атинской областях.

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