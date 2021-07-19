Челябинск, 19 июля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. При возникновении сложностей с получением компенсаций за утраченное из-за природных пожаров имущество жители посёлков Джабык и Запасное Челябинской области могут обратиться в суды. Власть окажет им в этом необходимую помощь, заявил губернатор Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Там, где будут сложные ситуации, требующие решения через суд, мы поможем жителям, в том числе обратиться в суд, будем максимально их сопровождать», — пообещал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, получить компенсации в размере 50 тыс. либо 100 тыс. рублей смогут все собственники, пострадавшие из-за перехода огня на их населённые пункты. Наличие либо отсутствие прописки в этих территориях не будет играть роли.