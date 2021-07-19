Кызыл, 19 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. На территории Тувы временно запретили отдых на озёрах и целебных источниках. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, ограничения были приняты по рекомендации Роспотребнадзора в связи с неблагополучной эпидситуацией.

Zamunu45 Тува

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Как отмечается, туристам необходимо прервать отдых и перейти в режим самоизоляции. На водоёмах в настоящее время работают комплексные рейдовые группы, ведущие разъяснительную работу.

«Людям дают время собраться домой, но в случае игнорирования жизненно необходимых требований нарушителей ждет штраф», — отметили в ведомстве.

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